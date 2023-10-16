غرق 3 مهاجرين قبالة جزيرة سيمي اليونانية

أعلن خفر السواحل اليوناني، انتشال جثث 3 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة سيمي، جنوب شرق بحر إيجة، في وقت مبكر اليوم الإثنين.

وقال مسؤول في خفر السواحل اليوناني، إنّه جرى إنقاذ امرأة و7 رجال، بينما تبحث السلطات عن شخصين مفقودين يعتقد أنّهما وصلا إلى الجزيرة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضاف المسؤول أنّ نحو 13 مهاجرًا كانوا على متن القارب بحسب رواياتهم.

واليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الفارين من الفقر والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل نحو 32 ألفا و800 شخص إلى اليونان حتى الآن هذا العام، بينهم نحو 27 ألفًا عن طريق البحر.