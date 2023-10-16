من يملك حق الاعتراض على مرشحي الرئاسة؟.. تعرف على موعد بدء التقديم

تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الثلاثاء، باب تلقي اعتراضات المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على بعضهم البعض، وذلك على مدار يومين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم الفصل في هذه الاعتراضات وإخطار من يتم استبعاده من الترشح يوم 22 أكتوبر الجاري.

اعلان القائمة المبدئية

أما فيما يخص من له حق أن يعترض علي طالبي الترشح فلايجوز الاعتراض على مرشحي الرئاسة إلا من بين المتقدمين للانتخابات من المرشحين، وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2023، قواعد وإجراءات اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية على بعضهم البعض وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين والتي من المنتظر إعلانها اليوم.

اعتراض المرشحين علي بعضهم

ونص القرار رقم 11 لسنة 2023 على أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بیان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها.

وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشح، والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر ويتم اخطار المستبعد يوم 22 أكتوبر، ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومي 23 و24 أكتوبر وتبت الهيئة في التظلم يوم 26 وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو اخطاره بالمثول أمامها وأو تخلف عن الحضور، ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله أو في محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.

اعلان القائمة النهائية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 141 سفارة وقنصلية على مستوى العالم، وفقا لما هو معلن على موقع الهيئة، ليتمكن المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، حرصا من الدولة للتيسير على المصريين المقيمين في الخارج وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.