«تعليم القاهرة»: فحص الوجبات المدرسية قبل توزيعها على الطلاب

قال أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إنّ الوزارة تسعى إلى تعزيز صحة الطلاب من خلال توعيتهم بالغذاء المتوازن الغني بالعناصر الغذائية المفيدة، الذي يؤثر بشكل كبير ومباشر على الصحة العامة للطلاب، وبالتالي يؤثر على تحصيلهم الدراسي، لافتا إلى أنّه يتم فحص الوجبات الغذائية المدرسية قبل توزيعها على الطلاب، وفتح وجبة وتناولها للاطمئنان على سلامة مكوناتها قبل توزيعها.

وأكد وكيل وزارة التعليم في القاهرة، خلال احتفالية اليوم العالمي للغذاء الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام، أنّه أنه اجتمع بمسؤولي توريد الوجبات الغذائية لطلاب العاصمة، لضمان خلق جيل يتمتع بصحة جيدة، مؤكدا اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء استلام الوجبات الغذائية وتسليمها للتلاميذ.

واوضح موسى، أهمية دور المعلمين في توعية الطلاب بأهمية الصحة الغذائية وتعزيز وعيهم بأهمية الحفاظ على وجبة إفطارهم اليومية، وتعليمهم أهمية غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام، والحرص على تناول المشروبات الصحية والنوم الجيد وممارسة النشاط البدني، لتعزيز عملية النمو والتطور لدى ابنائنا الطلاب، كونها عاملا أساسيا لدعم القدرة على التركيز ودعم القدرات الذهنية وتطوير التحصيل العلمي لديهم.

يذكر أنّ الاحتفال باليوم العالمي للغذاء، يهدف إلى تعزيز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل مَن يعانون من الجوع وسوء التغذية، والحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي والنظام الغذائي الصحي للجميع.