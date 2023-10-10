«المنشآت السياحية»: توقعات بارتفاع نسبة الإشغال بالأقصر خلال نوفمبر

قال محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال المطاعم السياحية الموجودة بالقاهرة والجيزة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تراوحت بين 40 إلى 45%، لافتا إلى أن هذه النسبة طبيعية خلال الأيام الأولى من الموسم السياحي الشتوي، موضحا أنها سترتفع بشكل كبير بداية من النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

زيادة الحركة السياحية للأقصر وأسوان خلال الشتاء

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموسم السياحي الشتوي سيشهد زيادة في نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة بكل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، بسبب قدوم أعداد جيدة من السياح الأجانب لهذه المدن خلال فصل الشتاء، موضحا أن حجوزات الأجانب للقدوم لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري كبيرة للغاية.

السياحة العربية

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم، إلى أن الموسم السياحي الصيفي الماضي كان جيدا للغاية من حيث أعداد السياح الوافدين، وعدد الليالي السياحية المسجلة، موضحا أن السياحة العربية كانت السبب الرئيسي فى زيادة نسب إشغال المطاعم السياحية الثابتة والنيلية بالقاهرة الكبرى، فضلا عن مطاعم العلمين والساحل الشمالي خلال صيف عام 2023.