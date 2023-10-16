أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض في منافذ البيع بالمحافظات

شهدت أسعار السلع الغذائية، بعد التخفيض في مصر الآن، انخفاضًا ملحوظًا بعد مبادرة التخفيض التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وبدأت المحافظات في التوسع بافتتاح منافذ متعددة لبيع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 30%، فضلًا عن تخفيض في أسعار اللحوم والدواجن والبيض بنسبة تصل إلى 15%.

وتستعرض «الوطن» أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض في مختلف المنافذ، بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض

وجاءت أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض كالآتي:

كيلو أرز معبأ أنواع مختلفة: يتراوح بين 20 و22 جنيهًا.

كيلو سكر معبأ: 27 جنيهًا.

لتر حليب: يتراوح بين 25 و28.5 جنيه.

حليب 500 جرام: 15.5 جنيه.

علبة جبن 500 جرام: تتراوح بين 26 و31 جنيها.

علبة جبن 250 جرام: 16 جنيهًا.

زيت خليط 700 مل: 34 جنيهًا.

كيلو دقيق معبأ: 17.5 جنيه.

طبق بيض أبيض 30 قطعة: 135 جنيهًا.

مكرونة 300 جرام: 5.25 جنيه.

كيلو مكرونة أنواع: 17 جنيها.

فول حصى بالوزن: 20 جنيهًا.

عدس أصفر مستورد بالوزن: 39.50 جنيه.

أماكن مبادرة تخفيض الأسعار

وأوضح مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إنّ السلع الغذائية المخفضة تتواجد في فروع كازيون والشركة المصرية لتجارة الجملة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى المعارض الحكومية المنتشرة في مختلف الشوارع؛ إذ جرى تحويل معارض «أهلا مدارس» إلى معارض سلع غذائية، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في وقت سابق.

وأشار «جاب الله»، إلى أنّه يجرى الاتفاق مع عدد من أصحاب المحال التجارية، للمشاركة في المبادرة، على أن يجرى إعداد قائمة بالمحال التي تشهد تخفيضا، والإعلان عنها ليتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم منها.