كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مايو.. اعرف طرق الدفع

يتطلع المواطنون إلى معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مايو، استعدادا لدفع قيمة الفاتورة في الوقت المحدد، نظرا لأهمية الغاز داخل جميع الوحدات السكنية والمنشآت الصناعية والتجارية المختلفة.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز

تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها المقدمة للجمهور، طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مايو، وطرق سداد الفواتير وذلك فقا لما هو معلن من جانب شركة بتروتريد للغاز.

- وللاستعلام عن فاتورة الغاز يجب الدخول على الرابط الخاص بموقع شركة الغاز بتروتريد.

- إدخال رقم قراءة الغاز من خلال هذا الرابط.

- إدخال كل البيانات المتمثلة بصاحب العداد ورقمه والمنطقة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز.. طرق السداد

- وبعد معرفة طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز، يمكن السداد من خلال التحصيل الإليكتروني، وذلك عبر فون كاش، أو مصاري، وفوري وضامن وأمان، خدماتي وأمان وممكن.

- السداد من خلال محصل الشركة.

- السداد عن طريق تطبيق «بيتروميتر».

خدمات تقدمها مراكز خدمة العملاء بشركة غاز مصر

وفي سياق متصل، تحرص شركة غاز مصر على تقديم العديد من الخدمات والعملاء والمستهلكين وذلك على النحو التالي:

- الموافق على طلبات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات المنزلية والتجارية.

- إجراء كافة عمليات التحويل اللازمة للبوتاجاز والسخانات، بعد توصيل الغاز.

- فك و تركيب مواسير الغاز وجميع ملحقاتها عند قيام العميل بإجراء أي تجديدات بشقته.

- مواصلة صيانة أو إصلاح تركيبات الغاز الموجودة بالوحدة السكانية أو المنشاة الصناعية أو التجارية.