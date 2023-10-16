انخفاض كبير لأسعار الذهب اليوم عالميا.. هل يواصل التراجع؟

سقطت أسعار الذهب العالمية اليوم، بعد بلوغها أعلى مستوى لها منذ شهر، مع تصاعد المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط التي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر من 3% خلال الجلسة الماضية.

خسائر الذهب بسبب الأزمات

ومع بداية التعاملات اليوم انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1921.69 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1934.40 دولار للأوقية، وفق رويترز.

وشهد الذهب الذي ينظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات أعلى مستوى منذ 20 سبتمبرعند 1934.82 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، بعدما صعد 3.4% يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في 7 أشهر.

تخوفات من دفع أسعار النفط للارتفاع

وأدت الحرب بين فلسطين وإسرائيل إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالنسبة للأسواق المالية، إذ ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان الصراع قد يجتذب بلدانا أخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وتدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول، إذ توقعت الأسر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل، ولكن من المرجح أن تستمر قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

انخفاض الفضة في تعاملات اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 879.19 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأوقية.