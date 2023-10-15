تراجع ملحوظ في أسعار الذهب في مصر الآن.. الجرام عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة، اليوم الأحد، في الأسواق المصرية وداخل محلات الصاغة، ليخسر سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 15 جنيهاً، وقت كتابة هذا التقرير، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي، 2345 جنيهًا، مقارنة مع 2360 جنيهًا للجرام في التعاملات الصباحية، وفقًا لأسعار بورصة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي نحو 2345 جنيهًا، مقارنة مع 2360 جنيهًا سعر الجرام في التعاملات الصباحية، بتراجع 15 جنيهًا في الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، إلى 2680 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية، مقارنة مع 2697 جنيهًا في التعاملات الصباحية، بتراجع 17 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 وثت كتابة هذا التقري 2010 جنيها، مقارنة مع 2023 سعر الجرام في التعاملات الصباحية، بتراجع قيمته 13جنيهًا في الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 في الوقت الحالي 1563 جنيها، مقارنة مع 1573 سعر الجرام في التعاملات الصباحية، بتراجع نحو 10 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب وقت كتابة هذا التقرير 18 ألفا و760 جنيها، متراجع بنحو 120 جنيها مقارنة مع 18 ألفا و880 جنيها سعر الجنيه في التعاملات الصباحية.