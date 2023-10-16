تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين.. جرام 21 يخسر 20 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى منذ بداية تعاملات اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل الجرام عيار 21، الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 20 جنيهًا، ووصل سعر الجرام إلى نحو 2330 جنيهًا، مقابل 2350 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2663 جنيهًا للجرام عيار 24، الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2330 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 1997 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و640 جنيهًا.