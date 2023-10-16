المرشح الرئاسي فريد زهران يستقبل وفد «التنسيقية» لمناقشة قضايا برنامجه الانتخابي

استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

محاور اللقاء

تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي يتبناها المرشح فريد زهران في خطابه وبرنامجه الانتخابي، والتي ناقشه فيها أعضاء التنسيقية عبر طرح العديد من الأسئلة بشأن رأيه بشكل عام في الانتخابات حتى الآن، واستيضاح رأيه في ملفات الإصلاح السياسي والسياسة الخارجية والملف الاقتصادي.

وأعرب المرشح فريد زهران، عن سعادته بلقاء وفد التنسيقية، وأجاب على العديد من الأسئلة والمداخلات المميزة من أعضاء التنسيقية، شرح فيها أسباب خوضه الانتخابات، وأهم ملامح برنامجه الانتخابي وأولويات البرنامج.

حضر من وفد التنسيقية «سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد أبوالنجا، عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي، ومارك مجدي، عضو التنسيقية عن حزب التجمع، ونيفين اسكندر، عضو التنسيقية عن حزب المحافظين، وعماد رؤوف، عضو التنسيقية».

الانتخابات الرئاسية

حضر من جانب الحزب وحملة فريد زهران، النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم الحملة، والدكتور محمد سالم، مساعد المرشح للشؤون السياسية، وكريم الكناني، مساعد الأمين العام للحزب وعضو لجنة التواصل السياسي للحملة، والدكتورة أميرة عبدالعال، منسق البرنامج الانتخابي للحملة».

كما شارك في اللقاء، حسام سلامة، رئيس اتحاد الشباب، مريم عادل، أمين الشؤون السياسية بالحزب، ميار الجزار، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، أحمد دريع، أمين التثقيف والتدريب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب محمد هلال وأماني خالد، ونورة عبدالستار، وأعضاء الحزب محمد نبيل وهبة ممتاز.