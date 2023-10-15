فريد زهران في مؤتمره الانتخابي: أسعى لتوفير الأمن والرخاء الاقتصادي

شهد أول مؤتمر للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إقبالا كثيفا من المواطنين في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

واستعرض زهران، خلال المؤتمر الأول لحملته الانتخابية بمسقط رأسه، برنامجه الانتخابي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وناقش مع الحضور قضايا الوطن وسبل الخروج من الأزمات وتحقيق العيش الكريم.

نسعى لتحقيق التنمية المستدامة

وأكد زهران، خلال المؤتمر، أنه يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنمية الإنسان ومعيشته وتحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي، وأن تصبح مصر دولة آمنة مستقلة من خلال استقلال المؤسسات، وأن تصبح دولة آمنة بالحريات الاقتصادية في إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية وعدالة توزيعها.

وأشار المرشح الرئاسي إلى ضرورة اطمئنان المواطن في الدولة وذلك من خلال برلمان قوي يراقب ويشرح مصالحه وإعلام حر غير مقيد يحقق ويكشف أوجه القصور وينقل الواقع دون تزييف، بجانب توفير أجهزه رقابية مستقلة وقوية تحمي مصالحه.

وشدد على حق المصريين فى الحصول على تعليم ذي جودة عالية وبرفعة البحث العلمي كأحد أهم حقوق الإنسان الرامية إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى للمجتمع وتحسين سبل العيش الكريم للمواطنين، كما نؤمن بالحق في الحصول على الرعاية الصحية المجانية اللائقة لكل المواطنين بدون تمييز، وضرورة وضع سياسات صحية شاملة ومستدامة قائمة على الأدلة العلمية تحكمها قواعد الحوكمة والشفافية وتسمو إلى تحسين المؤشرات الصحية للمصريين، وكذلك حقوق الأقليات وحق المرأة والأشخاص من ذوى الإعاقة فى التمكين من المشاركة فى كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تعزيز قدراتهم في الوصول للوظائف العامة والدعم الاجتماعي والتمكين السياسي والتعليمي والثقافي بصورة متكافئة ومتساوية كغيرهم، كما نؤمن بدور الدولة في مكافحة الفقر المدقع ودعم الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.

وأضاف زهران أنه يطمع في إحداث التغيير وتحقيق التنمية المستدامة وإحداث تنمية في كافة المجالات وتقديم بدائل حقيقية للمواطنين في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.