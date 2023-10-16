جولة لمحافظ القاهرة على الأسواق: انخفاض الأسعار وصل إلى 30%

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من أسواق العاصمة، من بينها مجمعات النيل بحى الزيتون، ومخابز بيع الخبز المدعم، تابع خلالها أسعار السلع الأساسية قبل التخفيض وبعد التخفيض والتي وصلت في عدد من السلع إلى 30%، ووجه بتوفير كافة المنتجات والسلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

حرص أجهزة الدولة على مواجهة الغلاء

وأكد المحافظ خلال جولته، أنّ جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى توافر كافة السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

تخفيضات مستمرة على السلع

وأوضح أنّ مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة على مدار الـ6 أشهر المقبلة، بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%، لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها «الأرز- الزيت- السكر- الفول- ومنتجات الألبان- الجبن الأبيض- المكرونة- السكر- العدس- منتجات الدواجن والبيض».

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، ووجود فارقا حقيقيا في أسعارها منذ تطبيق المبادرة، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

ورافق المحافظ فى جولته الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، واللواء أشرف منصور رئيس حي الزيتون، وعدد من قيادات المحافظة.