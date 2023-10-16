«إعادة إحياء مدينة الإسكندرية السياحية».. ورشة عمل بالمتحف اليوناني غدا

ينظم المتحف اليوناني الروماني بالتعاون مع الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا قسم إدارة التراث وعلوم المتاحف ورشة عمل بعنوان «إعادة إحياء مدينة الإسكندرية السياحية مع افتتاح المتحف اليوناني الروماني»، على مدار يومين في مقر الجامعة اليابانية ببرج العرب غدا وبعد غدٍ.

زيارة ميدانية لمنطقة أبو مينا التراثية

وذكر المتحف اليوناني، في بيان صحفي اليوم، أنّ اليوم الأول من ورشة عمل «إعادة إحياء مدينة الإسكندرية السياحية مع افتتاح المتحف اليوناني الروماني» سيشمل زيارة داخل المتحف اليوناني الروماني، فيما سيشمل اليوم الثاني زيارة ميدانية لمنطقة أبو مينا التراثية في اليوم الثاني، مؤكدًا أنّه سيتم توفير أتوبيس خاص لنقل المشتركين بهذه الورشة خلال اليومين.

أهمية المتحف اليوناني الروماني

وأشار المتحف إلى أنّ ورشة العمل ستوضح أهمية المتحف اليوناني الروماني، الذي يعد واحدًا من أكبر وأقدم المتاحف المصرية، والذي كان يتوافد عليه الزائرون بأعداد غفيرة من جميع الجنسيات المختلفة، مشيرة إلى أنّه مع إعادة افتتاح المتحف للجمهور حاليًا بعد إغلاق 18عاما، عاد المتحف لمباشرة دوره المهم في الحفاظ على تراث مدينة الإسكندرية وإحياء هذا التراث واستغلاله من أجل تنشيط السياحة وإعادة مدينة الإسكندرية مرة أخرى على خريطة السياحة العالمية.