إحالة مدير مدرسة ومعلمة للتحقيق بسبب التقصير في بني سويف

فاجأ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عددا من المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف، وتضمنت حضور طابور الصباح مع تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد قرني سليمان، ثم مدرسة الشهيد رجب محمود، واختتمت بتفقد مدرسة مختار شيبة الإعدادية المشتركة.

إحالة مدير مدرسة ومُعلمة للتحقيق

وكشفت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف عن وجود تقصير في سير العملية التعليمية بمدرسة مختار شيبة الإعدادية، وعلى إثره قرر إحالة مدير المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل، وعدم المتابعة الجادة وعدم انضباط الاشراف على العملية التعليمية، فضلاً عن إحالة إحدى أعضاء هيئة التدريس للتحقيق لعدم الانضباط و التقصير في العمل.

وكيل تعليم بني سويف يتبادل الحوار مع الطلاب

وتفقد وكيل تعليم بني سويف، حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، متبادلًا الحديث مع عدد من الطلاب، مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وفي سياق آخر، حرم وكيل تعليم بني سويف إدارة وطلاب مدرسة الشهيد رجب محمود عبد اللطيف الابتدائية لتميزهم وتفوقهم في مسابقات الأنشطة.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار المتابعة لسير العملية التعليمية بالمدارس، لمواجهة أية تقصير أو خلل في المنظومة، مع التأكيد على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، ودعم وتشجيع وتكريم المتميزين والمجيدين وعقاب المقصرين لتحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية، مع تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل التعليمية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ، وكذا تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.