التعليم تكشف أسباب تأخر إعلان مسابقة الـ 30 ألف معلم.. تعرف عليها

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب تأخر الإعلان عن تفاصيل مسابقة المعلمين لتعيين 30 ألف معلم لسد العجز في المعلمين على خمس سنوات بمعدل 30 ألف لكل سنة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الإعلان عن تفاصيل وشروط مسابقة المعلمين سيكون بعد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأكاديمية المهنية للمعلمين، خلال أيام قليلة.

إعلان مسابقة 30 ألف معلم بعد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية المعلمين

وأكد المصدر أن قانون الأكاديمية المهنية للمعلمين ولائحته التنفيذية لا تشترط عقد امتحانات واختبارات للمتقدمين على وظيفة معلمين للتعيين في الحكومة، لكن مسابقة المعلمين سيكون فيها اختبارات قبول قبل الاستقرار على الخريجين الذين سيتم تعيينهم في المدارس قبل العام الدراسي الجديد.

وأشار المصدر، إلى أن من ينجح في الاختبار سيتم اختياره، مشيراً إلي وضع مكونات بعينها سيمتحن فيها من تنطبق عليه الشروط التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تقييم أداء المقبولين لمدة عامين

ولفت المصدر، أن الاختيار بمسابقة المعلمين أولا من أبناء المنطقة السكنية «الإدارة»، حسب محل السكن، لمنع الندب أو التحويل بعد التعيين رسميًا، مشيراً إلي أنه سيكون هناك تقييم أداء المقبولين لمدة عامين وبعدها يخضع لتدريبات في الأكاديمية المهنية للمعلمين، لنيل شهادة الصلاحية ثم يصدر قرارا بتعيينه رسميا بالجهاز الإداري للدولة.

منع الندب أو التحويل بعد التعيين

وأكد المصدر، أن الأولوية في السنة الأولى بمسابقة وزارة التربية والتعليم ستكون لمعلمي رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى، وستكون لسد العجز في المواد الدراسية الأساسية، وتكون النسبة الأقل لمواد الأنشطة.

وقال المصدر، إن المسابقة سيتم عقدها الكترونياً «أون لاين»، دون أي تدخل أو عنصر بشري وستكون مؤمنة من أي تدخلات أو وساطات، والقبول سيكون وفقاً للشروط والضوابط التي يتم إعلانها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.