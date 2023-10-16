ضبط 7 أطنان دقيق ونخالة وتحرير 606 محاضر في حملات تموينية بالمنوفية 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة المنوفية، عددا من الحملات التفتيشية المفاجئة، وتمكنت من ضبط 2,5 طن دقيق فاخر بأحد المخابز السياحية، ومحل لتجارة الحبوب والأعلاف بدون مستندات، بالإضافة إلى تجميع 4 إسطوانات غاز بدون موافقة الجهات الرقابية، وعدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة بمركز شبين الكوم.

حملات تموينية مكثفة على الأسواق بالمنوفية

كما جرى ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية، و2 طن خليط زوائد بمركز تلا، بدون مستندات مجهولة المصدر، و3,5 طن نخالة خشنة بمحل لتجارة الأعلاف بكفر بني غريان في مركز قويسنا، لعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المتداول، وتحررت محاضر جنح بتلك الوقائع، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، تحقيقا للصالح العام.

من جهته، قال عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إن الحملات أسفرت عن تحرير 606 محاضر تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 298 محضر مخالفات مخابز، و308 محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

تكثيف الحملات التموينية خلال الفترات المقبلة

وأكد «الجمال» مواصلة اللجان التفتيشية جهودها، في تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز، وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة، لحماية المستهلك وضبط المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، والمتابعة اليومية لمبادرة تخفيض أسعار السلع، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.