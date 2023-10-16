«إيكونومست»: غزة تعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار الإسرائيلي

خلال 9 أيام فقط شهدت غزة دمارا غير مسبوق، ما أدى إلى تشتيت سكانها، وشهدت الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الحالي، عبور مقاتلي المقاومة الفلسطينية إلى إسرائيل، ما أدى إلى غارات جوية إسرائيلية وحصار كامل على غزة، ما منع دخول الغذاء والوقود والإمدادات الأساسية.

وتجاوز عدد القتلى الصراعات السابقة، إذ وصل إلى ما يقرب من 2400 شهيد في غزة، مع نزوح أكثر من 423 ألف شخص، أو ما يمثل خُمس السكان في قطاع غزة، وبحسب مجلة إيكونومست البريطانية، فإنّ الوضع صعب ومزرٍ، مع استمرار القصف، وتدمرت الأحياء السكنية، إضافة إلى وجود نقص حاد في الضروريات الأساسية.

الأزمة الإنسانية في غزة

وذكرت المجلة البريطانية، أنّ الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة مع تلوث مصادر المياه، ما يؤدي إلى مخاوف من انتشار الأمراض التي تنقلها المياه، مع تضاؤل إمدادات الغذاء، ومعاناة المستشفيات من نقص الأدوية ومحدودية الوقود اللازم لتشغيل المولدات، ولجأ الآلاف إلى مدارس الأمم المتحدة وكنائسها ومستشفياتها، في حين فر عشرات الآلاف إلى الجنوب، وهو ما يذكرنا بتهجير الفلسطينيين أثناء النكبة في عام 1948.

مزيد من التصعيد

وتابعت المجلة بأنّ طلب إسرائيل إطلاق سراح الرهائن كشرط لتخفيف الحصار أدى إلى زيادة تعقيد الوضع، وبينما يراقب المجتمع الدولي الوضع في غزة، يعاني السكان من أزمة إنسانية لا مثيل لها، ونقص الموارد الأساسية، مع وجود خوف من المزيد من التصعيد.