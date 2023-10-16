تسليم 9.2 مليون جنيه لتنمية مشروعات حرفية خاصة بـ368 مستفيدا في الفيوم

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، دعمًا ماليًا لعدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، لاستخدامها في تنمية مشروعاتهم الحرفية الصغيرة لتحسين دخولهم والنهوض بمستوى أسرهم، وذلك لعدد 368 شخصًا بإجمالي مبلغ 9.2 مليون جنيه، حيث بلغ دعم كل مواطن منهم نحو 25 ألف جنيه، وذلك بالتعاون بين جمعية الأورمان وبرنامج «فرصة».

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، في المنحة المقدمة من البنك الدولي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

احتفالية كبرى لتسليم الدعم المالي

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بنادي المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ومها الحفناوي رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، ومدحت عبدالرشيد مدير التشغيل الذاتي ونقل الأصول ببرنامج «فرصة» بالوزارة.

نفع الأسر الأولى بالرعاية

و رحب محافظ الفيوم، بوفد وزارة التضامن الاجتماعي، والمستفيدين من برنامج «فرصة»، مُعربًا عن سعادته بالمشاركة في احتفالية جمعية الأورمان، لتسليم الدعم الخاص بالمشروعات التنموية الصغيرة للمستحقين من أصحاب المهن والحرف اليدوية للتوسع في مشروعاتهم، في إطار التعاون البناء والمثمر بين الجمعية ومحافظة الفيوم، بما يعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجاً بالأسر الأولى بالرعاية، في ظل شريك قوي كجمعية الأورمان.

التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّ القيادة السياسية للدولة المصريةوضعت على رأس أولوياتها التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، منذ عام 2014 ، وخطت القيادة السياسية في سبيل ذلك خطوات جريئة من خلال الإصلاح الاقتصادي الممتد، للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف أنّه من أجل ذلك قرارات صعبة في ظل ظروف حرجة وتحديات تواجه معظم دول العالم، بهدف الحماية الاجتماعية لأهالينا، بالتدخلات الإيجابية من خلال برامج تكافل وكرامة، وكذا التمويلات البنكية الميسرة، وتوفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

من ناحيتها كشفت رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، عن توزيع دعم مالي لعدد 368 مستفيدًا لتنمية مشروعاتهم الحرفية الصغيرة، بقيمة 9,2 مليون جنيه، بواقع 25 ألف جنيه لكل مستفيد، مشيرةً إلى أنّ ذلك الدعم منحة مقدمة من البنك الدولي ضمن برنامج «فرصة».

رؤية مصر 2030

وأشارت إلى أنّ ذلك يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في جمعية الأورمان ومحافظة الفيوم، لدعم أصحاب مشروعات الحرف اليدوية بالأسر الأولى بالرعاية، لتحسين حياة المواطنين بمختلف مراكز محافظة الفيوم، والعمل على رفع الوعي لديهم بأهمية تنمية مشروعاتهم الصغيرة، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 لتنمية الأسرة المصرية.

مبادرة وطنية تستهدف محافظات الجمهورية

وفي السياق نفسه، أوضح مدير التشغيل الذاتي ونقل الأصول ببرنامج «فرصة»، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفيوم من المحافظات المستهدفة بتمويلات البنك الدولي من خلال برنامج «فرصة»، للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن البرنامج يعد مبادرةً وطنيةً تستهدف مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة بها بالمنح المالية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والأسر الجادة، مؤكداً على العمل لنجاح تلك المشروعات واستمراريتها والتوسع فيها، والتعامل معها كمورد من الموارد الاقتصادية المهمة، معرباً عن أمله بأن يحقق الدعم الأهداف المرجوة منه لأصحاب المشروعات الحرفية.

وأضاف مدير المشروعات بجمعية الأورمان الخيرية، أنّ محافظة الفيوم قد استحوذت على نسبة تتجاوز 35%، من إجمالي القيمة الممنوحة لمختلف محافظات الجمهورية لتنمية المشروعات الحرفية الصغيرة، والمقدرة بمبلغ 25 مليون جنيه لكل المحافظات، كما استفادت المحافظة بمبلغ 66 مليون جنيه، لتركيب وصلات مياه الشرب لمنازل الأولى بالرعاية، من القيمة المقدرة لمختلف محافظات الجمهورية بمبلغ 100 مليون جنيه، بهدف زيادة الإنتاج في تلك المشروعات واستدامتها، مؤكدًا إن جمعية الأورمان وبرنامج فرصة يقومان بتوفير مكونات ومقومات المشروع الحرفي الصغير، كما تتم متابعته دوريًا من قبل مسئولي الجمعية، لافتًا إلى أنه منذ بداية عام 2023 حتى الآن، تم تنفيذ مشروعات وتدخلات اجتماعية على أرض الفيوم، بمبلغ 90 مليون جنيه.

وفى سياق متصل، أوضح المدير التنفيذي لجمعية الأورمان بالفيوم، أن منحة برنامج «فرصة»، تستهدف تنمية مشروعات أصحاب الحرف اليدوية والمهنية الصغيرة، التى تشمل محلات البقالة والأعلاف، ومحال الخياطة، وورش التطريز، ومحلات المستلزمات الكهربائية البسيطة، وتربية الأغنام، والإكسسوارات الحريمى، وإكسسوار السيارات، وورش ميكانيكا السيارات، وورش التنجيد، ومحال الملابس الجاهزة، ومحال المنظفات، وصالونات الحلاقة، وورش الحدادة، والنجارة، ومطاعم الأكلات الشعبية، وصيانة الأجهزة الكهربائية، وغيرها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي منسق برنامج فرصة بمحافظة الفيوم، ورمضان عبد السلام المدير التنفيذي لجمعية الأورمان بالفيوم، وإمام أحمد إمام مدير المشروعات بالجمعية، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، وطارق محمد الشوربجي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، والمستفدين بالدعم، وحشد من الشباب والفتيات المتطوعين بجمعية الأورمان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.