ألبوم «رايق» لحمزة نمرة يتخطى 45 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

يستمر الفنان حمزة نمرة، في تحقيق نجاح كبير من خلال ألبومه الجديد«رايق»، الذي طرحه مؤخرا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة.

حمزة نمرة يستمر فى كسر أرقام المشاهدات

وتخطى ألبوم «رايق» لحمزة نمرة، نحو 45 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك منذ طرح الاغاني وحتى الان، وتستمر في تحقيق عدد أكبر من المشاهدات.

وفأجأ حمزة نمرة الجمهور بوجبة غنائية دسمة من الألبوم، الذي ضم 13 أغنية، أطلقت بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

تفاصيل ألبوم حمزة نمرة

وخاض حمزة نمرة، مغامرة فنية جديدة خلال ألبوم رايق، إذ يعتبر هو أول ألبوم يطرحه في الصيف خلال مسيرته الغنائية، وحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

وتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي أندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.