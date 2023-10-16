محافظ الفيوم يوجه بسرعة إجراء عملية جراحية لطالب يعاني من ورم بالفكين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مدير مستشفى الفيوم العام، لإنهاء الفحوصات الطبية اللازمة وسرعة إجراء العملية الجراحية المطلوبة لطفل يعاني من ورم بالفكين، وتقديم الدعم والعلاج اللازم له بشكل فوري، وذلك استجابة لشكوى أسرته خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عُقد اليوم الاثنين.

كما وجه المحافظ مسؤول مديرية التربية والتعليم، بسرعة استخراج بيان نجاح لطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لاعتمادها اليوم، وكذا دراسة طلب سيدة لالتحاق ابنتها بمدرسة الدمج، إلى جانب فحص عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع ظروفهم وانتظام العملية التعليمية.

اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

وكان محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري قد عقد اليوم الإثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع إلى شكواهم ومتطلباتهم في مختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

إزالة وإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية

وكلف محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ قرار إزالة كنيسة إنجيلية بقرية سيلا حفاظًا على حياة المواطنين، وإعادة بنائها مرة أخرى، فضلًا عن وإنهاء إجراءات ترخيص كشك وماكينة تصوير لحالة من الأسر الأولى بالرعاية.

تجديد بطاقات التموين للأسر

كما استمع محافظ الفيوم، لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن تجديد عدد من بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية، موجهًا بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم للصرف، فضلًا عن دراسة إمكانية توفير مساعدات شهرية لعدد من الحالات الأخرى.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومحمد فرج مدير عام التأمينات الاجتماعية، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسئولي التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم.