«النقل» تنشر صورا لمحطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
كتب:
كريم روماني
02:17 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
محطة العاصمة بالقطار الكهربائي السريع
نشرت وزارة النقل صورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك»، لتقدم الأعمال بمحطة العاصمة الإدارية، ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح»، والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.
أبرز المعلومات عن محطة العاصمة الإدارية
- تأتي محطة العاصمة ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مطروح».
- محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف «LRT».
- تعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية.
- تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية.
- تخدم محطة العاصمة جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.
- تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط.
- جرى تنفيذ اللمسات النهائية للتشطيبات للمحطة وجاهزية الغرف الفنية التي جرى تسليمها لشركة سيمنز العالمية.
- تتضمن المحطة مخططا لسير حركة الركاب من المدخل الرئيسي للوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة الأربعة للمحطة.
- يتوافر بالمحطة المصاعد الكهربائية والسلالم لتسهيل تنقل الركاب.
الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
- يمتد بطول حوالي 675 كيلومترا و21 محطة منهم 13 محطة قطار سريع و8 محطات إقليمية.
- السرعة التصميمية للمشروع 250 كيلومترا / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا / الساعة
- تبلغ سرعة القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كيلومترا / ساعة.
- يمتد المسار من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر.
- يتفرع جنوبًا حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح.