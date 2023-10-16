«الشباب والرياضة» تبحث تنظيم ندوات توعوية مع كلية أصول الدين بالدقهلية

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، استقبال وفد من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، صباح اليوم، ابديوان عام المديرية، لمد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية بالمحافظة، ومنها كلية أصول الدين والتى تنتمى إلى جامعة الأزهر العريقة.

بحث سبل التعاون

وأشارت «عثمان» إلى أن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، فى بهدف التثقيف والتدريب بما يخدم طلبة الكلية، والتوعية بالبرامج والأنشطة والفعاليات التى تقدمها المديرية وتصب في مصلحة طلبة كلية أصول الدين للمشاركة فى هذه الفعاليات والبرامج على مستوى المديرية وإدارتها الفرعية.

ندوات اجتماعية

وأوضحت أنه جرى بحث التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وكلية أصول الدين والدعوة، بالتعاون مع أساتذة الكلية لعمل ندوات تتعلق بقضايا اجتماعية مثل الختان، والزواج المبكر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة من منظور وسطية الإسلام، تدعى لها مراكز الشباب، بالتنسيق مع الادارة العامة للشباب بالمديرية.