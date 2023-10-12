ختام منافسات الدور الثاني من الأسبوع العاشر لدوري مراكز الشباب بالدقهلية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن ختام منافسات الدور الثاني من الأسبوع العاشر لدوري مراكز الشباب «توتال إنرجيز» في نسخته العاشرة، المجموعة الرابعة، من دوري مراكز الشباب بالمحافظة على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة.

ختام فعالية المنافسات بالدقهلية

وأوضحت المديرية، في تصريحات صحفية لها، أن نتائج ختام منافسات الدور الثاني للأسبوع العاشر من دورى مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية ضمن المجموعة الرابعة على النحو التالي: -

نتائج المجموعة الرابعة: فوز فريق مركز شباب شاوه على فريق مركز شباب البرامون بنتيجة 1/4 على ملعب مركز شباب شاوه.

أما المباراة الثانية في نفس المجموعة فقد فاز فريق مركز شباب الحواوشة على فريق مركز شباب كفر غنام بنتيجة 0/3.

أما المباراة الأخيرة فقد فاز فريق مركز شباب محلة الدمنة بهدفين مقابل لا شيء لفريق مركز شباب منية محلة الدمنة، على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

نتائج الفعاليات في دوري مراكز الشباب بالدقهلية

وأسفرت النتائج النهائية عن صعود ثمانية فرق للعب بدور الثمانية للدورى وهي من المجموعة الأولى كفر عبد المؤمن والمطرية ومن المجموعة الثانية سنفا ومنشأة البدوي ومن المجموعة الثالثة المخزن وطماى الزهايرة ومن المجموعة الرابعة البرامون وشاوة، وسيتقابل أول المجموعة الأولى سنفا مع ثاني المجموعة الرابعة شاوة، وأول المجموعة الثانية كفر عبد المؤمن مع ثانى المجموعة الثالثة طماى الزهايره، وأول المجموعة الثالثة المخزن مع ثانى المجموعة الثانية المطرية، وأول المجموعة الرابعة البرامون مع ثانى المجموعة الأولى منشأة البدوي.