«التمويل العقاري»: تنفيذ 641 ألف شقة في حدائق العاصمة ضمن «سكن لكل المصريين»

استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفدًا مشتركًا من البنك الدولي ووزارة الأشغال العامة والإسكان الإندونيسية، خلال زيارتهم لمشروعات البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» للمواطنين منخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة.

الوحدات الفعلية لمبادرة التمويل العقاري

وأكدت «عبد الحميد» أن عدد الوحدات الفعلية المنفذة في المشروع وصلت إلى 641 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 221 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، كما وصلت نسبة المستفيدين من السيدات إلى نحو 23% من إجمالي المستفيدين بالمشروع.

وأوضحت أن عدد الزيارات إلى الموقع الإلكتروني بلغت 166 مليون زيارة، وجرى إرسال 6 ملايين رسالة نصية SMS للمواطنين لتوضيح موقف طلباتهم على الوحدات، وأطلق الصندوق عدة صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وانستجرام وتويتر وغيرها، ووصل عدد المتابعين لصفحة الصندوق الرسمية بموقع فيسبوك إلى أكثر من 660 ألف متابع.

مشروعات الاسكان في إندونيسيا

وفي ذات السياق، قدَم الجانب الإندونيسي عرضًا توضيحيا لمشروعات الإسكان الموجهة للمواطنين منخفضي الدخل في إندونيسيا، معربين عن أملهم في نقل التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، وكذلك في مجال التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل إلى إندونيسيا.

وعقب العرض التوضيحي، تجولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والوفد الإندونيسي في مواقع عمارات البرنامج الرئاسي بمدينة حدائق العاصمة، كما تفقدوا مكونات إحدى الوحدات السكنية التيجرى تأثيثها كنموذج لوحدات المواطنين منخفضي الدخل بالمدينة.