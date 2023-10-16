أسعار الدرهم الإماراتي بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 16-10-2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، خلال نهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.42 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

تستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، بحسب للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع بحسب لبنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بحسب لبنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع بحسب مصرف أبوظبي الإسلامي.