سارة نوح تتعاقد على إخراج فيلم «رزق الهبل» للفنانة منى زكي

تعيش الفنانة منى زكي، حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد نجاجها الأخير بمسلسل «تحت الوصاية»، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي.

مني زكي تتعاقد على فيلم رزق الهبل

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن الفنانة مني زكي، تعاقدت على فيلم جديد، تحت عنوان «رزق الهبل»، وتتولى إخراجه سارة نوح، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة القادمة، تمهيدا لعرضه خلال الفترة القادمة، بجميع السينمات فى مصر والوطن العربي.

نجاح مني زكي فى تحت الوصاية

وكانت منى زكي، حققت نجاحا كبيرا فى شهر رمضان الماضي، بمسلسل «تحت الوصاية»، التى كانت تدور أحداثه في إطار درامي، تدور أحداث المسلسل حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دياب، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد، على الطيب، ثراء جبيل، أحمد خالد صالح، جميل برسوم.