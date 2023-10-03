وزارة الشباب تعلن عن فرص عمل شاغرة بالقاهرة والجيزة.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والإدارة العامة للمشروعات بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن اليوم التوظيفي المفتوح لأحد الشركات الخاصة بالقاهرة والجيزة.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي الوظائف المطلوبة، وشروط التقديم وكيفية التقدم وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، وفقًا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة

1- محاسب تكاليف.

2- محاسب مالي.

3- مشرف وردية.

4- كاشير.

5- كابتن.

6- عضو فريق.

7- مساعد شيف

8- شيف شرقي.

9- مساعد شيف شاورما.

10- استيوارد.

11- سائق درجه ثانية.

12- فني صيانة معدات مطاعم.

13- فني تبريد وسخن.

14- مندوب توصيل طلبات «طيار».

15- مساعد خباز بلدي.

أماكن العمل:

القاهرة والجيزة.

متطلبات الوظيفة:

- جميع المؤهلات طلبة وخريجين.

- يفضل خبرة في العمل بمطاعم الفاست فود.

- السن من 18 إلى 40 سنة.

- موقف واضح من الجيش.

- حسن المظهر واللباقة.

الحقوق والمميزات:

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة.

- حوافز ومكافآت شهرية.

- بدل انتقال لفروع القاهرة الجديدة.

- وجبة + تيبس فريز

- فرص للترقي.

- تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنَّه للتقديم للوظائف يتمّ ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/xgUGMXJJQY.

عنوان اليوم التوظيفي

يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 4 مساء، بمركز «آربياتا للتدريب» الكائن بـ22 شارع الصومال- الكوربة - مصر الجديدة.