قائمة ملوك الكرنك في الأقصر.. 61 شخصية حكموا مصر

شهدت معابد الكرنك بمدينة الأقصر، اليوم، تركيب نسخة طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك والتي تعتبر أحد أهم مصادر التاريخ المصري القديم التي تذكر أسماء ملوك مصر العظام وترتيبهم، إلى جانب قائمتي أبيدوس وسقارة، وحجر بالرمو، وبردية تورين.

تسجل الترتيب التاريخي للملوك

في هذا السياق، أوضح الطيب غريب مدير معابد الكرنك، أن قائمة أسماء ملوك الكرنك هي أحد أهم القوائم الملكية التي تذكر وتسجل الترتيب التاريخي للملوك، وتعتبر من أهم المصادر التاريخية في الحضارة المصرية، إذ تذكر القائمة الملوك من عهد الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة من عصر الدولة القديمة على أقل تقدير، حيث يوجد خرطوش لاسم ملك أقدم ربما يكون الملك مينا أو «جسر - زوسر» من عصر الأسرة الثالثة، لكنه غير واضح.

أسماء 61 ملكا حكموا مصر

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه جاء في القائمة أسماء مجموعة من الملوك الذين حكموا مصر حتى عهد الملك تحتمس الثالث في عصر الدولة الحديثة، ووصل عدد أسماء الملوك إلى 61 اسما من الذين حكموا مصر، وكان قد جرى الاستيلاء على هذه القائمة الأصلية الهامة في عام 1843، بواسطة الفرنسي بريس دافين، وهي معروضة حالياً في متحف اللوفر في باريس، وكان المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك قد نفذ نسخة من الجص في سبعينيات القرن الماضي على غرار القائمة الأصلية، ولكنها اهترأت وبدأت تتساقط، ووجه المجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، بعمل نموذج جديد من هذه القائمة باستخدام الوسائل الحديثة.

تخطيط لنموذج حديث

وتابع أنه تم التنسيق مع متحف اللوفر لعمل تخطيط لنموذج حديث باستخدام تقنية الثلاثي الأبعاد من القائمة الأصلية، وتم إرسالها للسفارة المصرية في باريس، والتي أرسلتها للمجلس الأعلى للآثار الذي قام بعمل هذه القائمة الجديدة (replica)، بالتنسيق مع المسئولين عن المستنسخات الحديثة؛ لوضعها بدلاً من القائمة القديمة، وجرى افتتاحها أمام الزائرين والسائحين بمعبد الكرنك اليوم الاثنين، بحضور عدد من قيادات والمسئولين في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.

ترحم تحتمس الثالث على أجداده

ويشير مدير معابد الكرنك، إلى أن بعض الأثريين يعتقدون أن الهدف من هذه القائمة هو الترحم من الملك تحتمس الثالث على أجداده أو أسلافه من الملوك الذين حكموا مصر قديما، بتقديم مجموعة مختلفة من القرابين لأرواحهم وأسمائهم، بينما يرى البعض الآخر أن الملك تحتمس الثالث في هذه القائمة يقوم بتقديم مجموعة من القرابين المختلفة لأرواح الملوك الذين حكموا مصر وساهموا في تشييد وبناء مجموعة معابد الكرنك، وأخيرا يؤخذ فقط على هذه القائمة أنها لم تذكر بعض الملوك، ومثال ذلك عدم ذكر اسم الملكة حتشبسوت، ولعل ذلك يرجع للعداء الذي حدث بينها وبين الملك تحتمس الثالث بسبب الحكم في تلك الفترة.