حملات رقابية على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع بالبحر الأحمر

بدأت فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، «مبادرة دعم المواطن المصري» بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع مديرية تموين البحر الأحمر والغرفة التجارية والرقابة التجارية، تحت إشراف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

حملات تفتيشية على أسواق البحر الأحمر

وشنت إدارة تموين البحر الأحمر حملات تفتيشية على الأسواق والسوبر ماركت والهايبرات المشتركة في المبادرة لمراقبة أسعار السلع الغذائية في المبادرة، لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار المنتجات الغذائية، تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية هي «السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة».

وأكد احمد الدقاق، مدير إدارة الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، أن التموين يشن حملات تفتيشية لمراقبة الأسعار في المبادرة وإحالة المخالف للتحقيق بهدف تحقيق الهدف من المبادرة وتحقيق أقصى استفادة للمواطن المصري.

تخفيضات على السلع الغذائية

وكشف شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أن مباردة دعم المواطن المصري لتخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر تضم جميع السلع الغذائية الأساسية من مواد غذائية ولحوم دواجن بأسعار مخفضة بين 15 و25% لمدة 6 أشهر، تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادي الغرفة التجارية والصناعية.

وأكد خالد محمد، مدير أحد السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بالغردقة، وجود كميات كبيرة من السلع الغذائية وتتضمن 7 سلع أساسية هي «السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة»، تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء خصومات تصل إلى 25%.