أسعار السلع في مبادرة دعم المواطن المصري بالبحر الأحمر.. السكر بـ27 جنيها

شهدت مدينة الغردقة، حملات تفتيشية بقيادة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، علي الأسواق، لمتابعة أسعار السلع في مبادرة دعم المواطن المصري بالبحر الأحمر، ضمن جهود الدولة في توفير السلع الغذائية للمواطنين، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

أسعار السلع في مبادرة دعم المواطن

من جهته، أكد أحمد الدقاق، مدير الرقابة بالبحر الأحمر، أن مبادرة دعم المواطن المصري، لاقت إقبالا من المواطنين، وتشمل تخفيضات تصل إلى 35%، وجاءت أسعار السلع في المبادرة كالآتي:

سعر كيلو السكر انخفض إلى 27 جنيها.

سعر كيلو الأرز انخفض إلى 24 جنيها.

انخفض سعر المكرونة إلى 7 جنيهات، و34 جنيها للزيت الخليط.

وهناك نسبة تخفيض 18% على الألبان، و15% للدواجن.

حملات المراقبة على أسعار السلع

وأعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، عن بدء حملات تفتيشية لمراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية، تهدف إلى ضمان جودة المنتجات، والامتثال للمعايير الصحية والسلامة، بالتنسيق مع «تموين البحر الأحمر»، والغرفة التجارية، في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، واتخاذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية، كدور الدولة في مواجهة التلاعب بالأسعار.