«الشيوخ الأمريكي» يخشى حدوث فوضى في المجلس بعد عزل «مكارثي»

قالت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، اليوم الاثنين، إن مجلس الشيوخ الأمريكي في حالة من القلق وعدم يقين، بسبب أزمة رئاسة مجلس النواب، حيث يسعى الجمهوريون لانتخاب رئيس للمجلس، في ظل الانقسامات التي تسبب الفوضى وعدم اليقين، وعلى الرغم من مناشدات الجمهوريين في مجلس الشيوخ لأعضاء النواب أن يتوحدوا خلف زعيم، فإن الوضع لا يزال دون حل، وبخاصة بعد أن حصل زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز على فرصة الترشح، في ظل دعم المحافظين في مجلس النواب لرئيس اللجنة القضائية في المجلس جيم جوردان، ما تسبب في مزيد من الانقسام.

قدرة الكونجرس على إقرار تشريعات حاسمة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، يثير الافتقار إلى قيادة في مجلس النواب مخاوف بشأن قدرة الكونجرس على إقرار تشريعات حاسمة، بما في ذلك تقديم المساعدات، فضلا عن تمويل الحكومة بعد 17 نوفمبر.

ويخشى الجمهوريون في الشيوخ، من أن تؤدي الفوضى في مجلس النواب إلى الإضرار بسمعتهم والتأثير على فرصهم في الانتخابات، وقد أدى فراغ القيادة إلى توقف نظر في مشاريع قوانين الإنفاق، ما أثر على التقدم التشريعي.

قدرة «سكاليز» على رئاسة الشيوخ

وأضافت الصحيفة، أن تعليقات الرئيس السابق دونالد ترامب حول مدى قدرة سكاليز على القيام بهذا الدور بسبب حالته الصحية زادت من تأجيج المعارضة ضد سكاليز، وتسبب الخلاف الداخلي في مجلس النواب في استياء شعبي، حيث وافق 26% فقط من الأمريكيين على الطريقة التي يتعامل بها القادة الجمهوريون في الكونجرس مع المشكلة، ووفقا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرا، يشعر الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالقلق من أن الضرر الذي لحق بسمعة الحزب الجمهوري سوف يمتد إلى ما هو أبعد من مجلس النواب، ما قد يؤثر على آفاقهم الانتخابية عام 2024.

وانتهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من مخاوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لا يوجد حل واضح في الأفق لأزمة القيادة في مجلس النواب، الأمر الذي يترك «الكونجرس» في حالة من عدم اليقين والقلق بشأن قدرتهم على الحكم بفعالية.