هل يقع دين المتوفى على أبنائه وتظل روحه معلقة حتى سداده؟.. «الإفتاء» توضح

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه عندما سئل عن، «هل يقع دين المتوفى على أبنائه وتظل روحه معلقة حتى سداده؟»، بأنه يجب سداد دين المتوفى.

حكم سداد دين المتوفى

وأكد «وسام» خلال حوار ببرنامج «فتاوى الناس»، على قناة «الناس»، أنه إذا أوصى الشخص قبل وفاته الورثة، وأخبرهم بأن عليه ديون، فذلك يعد دين واجب السداد، قبل توزيع التركة، وفي هذه الحالة، قال الله سبحانه وتعالى، في سورة البقرة، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «181»، فهؤلاء الذين سمعوا الوصية وتأكدوا منها، وينكرونها بعدما تأكدوا منها، الإثم ينتقل إليهم، ولا إثم في هذه الحالة على الميت، مع وجوب أن يدفعوا هذا الدين ما داموا سمعوا الوصية قبل التقسيم.