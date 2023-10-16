انطلاق بطولة العالم للشطرنج للناشئين بشرم الشيخ.. 600 لاعب من 70 دولة

انطلقت أولى فعاليات بطولة العالم للشطرنج للناشئين، والتي تقام في الفترة من 14 وحتى 27 أكتوبر الجاري، بالصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمشاركة 2000 مشارك، منهم 600 لاعب ولاعبة من 70 دولة على مستوى العالم.

مشاركة 600 لاعب ببطولة الشطرنج

وقال الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، في تصريحات لـ«الوطن»، إن البطولة أول مرة تقام بمصر بمشاركة 600 لاعب من 70 دولة من مختلف قارات العالم، أفريقيا وأوروبا وأستراليا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فهو تجمع عالمي رائع، ونأمل في بطولة ناجحة بتعاون كل الجهات المعنية، وستستمر الفعاليات لمدة 11 يوما.

تأهيل المنشآت الرياضية بجنوب سيناء

كما أشار محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء لا تدخر جهدا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى والنهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بالرياضة وتعتبرها أمن قومي، بالإضافة إلى أن المنشآت الرياضية بالمركز مؤهلة دوما لاستضافة كل المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، وتقوم بتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات وهذه تعد أول بطولة تقام على أرض مصر للشطرنج، لما تمتلكه من ريادة في اللعبة على مستوى العالم، فضلا عن وجود البنية التحتية الرياضية بمدينة شرم الشيخ التي تؤهلها لاستضافة كل الأحداث الرياضية.

إشادة بتنظيم البطولة

كما أكد مهدي عبد الرحيم من دولة الإمارات، وهو رئيس لجنة الحكام بالبطولة العالمية للشطرنج للناشئين، ومستشار الاتحاد الدولي للشطرنج، وجود تنظيم رائع للبطولة بشرم الشيخ، من خلال مشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مضيفا «نجد الحرص على الحضور من المشاركين، وهو شيء رائع، وبالنسبة للعبة فهي تستغرق 4 ساعات، واليوم أول جولة، ولدينا 10 جولات أخرى والفئات المتواجدة 3 فئات، 8 و10 و12سنة للذكور والإناث، ويوجد 60 جهة عالمية تنقل الحدث.

وأضاف رئيس لجنة الحكام: «لا ننسى الانطباع الذي أخذ عن مدينة السياحة والسلام شرم الشيخ، فنحن نفتخر بتواجدنا بجمهورية مصر العربية، وأنا أعتبرها بلدي الثاني».