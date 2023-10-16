مصر توجه دعوة لأمير الكويت لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

تسلم وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، رسالة خطية موجهة إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن دعوة أمير الكويت للمشاركة في قمة القاهرة للسلام 2023، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام المقرر عقدها في 21 أكتوبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ.

واستقبل وزير الخارجية الكويتي سفير مصر في الكويت، أسامة شلتوت، صباح اليوم الإثنين في ديوان عام الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

رسالة إلى أمير الكويت

وجاءت رسالة الرئيس السيسي إلى أمير الكويت بعد ساعات قليلة من توجيه رسالة مماثلة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اشتملت على دعوة للمشاركة في قمة القاهرة للسلام 2023 لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، المزمع عقدها في مدينة القاهرة في 21 أكتوبر الجاري.

قمة القاهرة للسلام 2023 على أرض مصر

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري أعلن أن مصر ستقيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ السبت 21 من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.