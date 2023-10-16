كيف تسيطر على ضغط الدم المرتفع؟.. «8 خطوات هتظبطه»

عندما يبلغ الكثير من الناس سن الأربعين، تزداد معاناتهم من ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، وذلك ينتج عن قلة ممارسة التمارين الرياضية وزيادة الوزن، واتباع نظام غذائي خاطئ، والتدخين وشرب الكحول، وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وفقًا للدكتورة بيليانا فوكيتش، كبيرة الأطباء في مركز القلب والأوعية الدموية في «روتنبورغ» بألمانيا.

طرق السيطرة على ارتفاع ضغط الدم

بين موقع «مايو كلينك» المتخصص في الشأن الطبي، مجموعة من الطرق والنصائح للسيطرة على ضغط الدم المرتفع، والتي من أهمها:

- محاولة التخلص من الوزن الزائد، وضبط محيط خصرك؛ لأن ضغط الدم يرتفع في الغالب كلما زاد الوزن.

- تمرن بانتظام.

- اتبع نظام غذائي مفيد لصحتك.

- قلِّل كمية الملح في نظامك الغذائي.

- الحد من شرب الكحوليات.

- الإقلاع عن التدخين.

- النوم جيدًا ليلاً.

- خفض التوتر.

نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

وفي السياق نفسه، قدمت وزارة الصحة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مجموعة من النصائح، للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، نضوحها لكم عبر السطور التالية.

- الحرص على تناول الفواكه والخضراوات.

- ممارس النشاط البدني.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة.

- التقليل من تناول الملح.

- الامتناع عن التدخين.

- تجنب شرب الكحوليات.