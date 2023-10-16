«الصحة» تقدم إرشادات مهمة لتجنب ارتفاع ضغط الدم.. أبرزها ممارسة الرياضة

قدمت وزارة الصحة والسكان، إرشادات للمواطنين بشأن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها آثار بالغة على صحة الجسم.

تعلميات وإرشادات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

وحددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وجاءت على النحو التالي:

- قلل تناول الملح

- تناول الفواكه والخضروات

- تجنب الدهون المشبعة والمتحولة

- امتنع عن التدخين

- تجنب شرب الكحول

- ممارسة الرياضة

مبادرة 100 يوم صحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين الاستفادة من حملة «100 يوم صحة» والكشف المبكر عن الأمراض ومنها ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن الكشف المبكر عن الأمراض يساهم كثيرا في ارتفاع معدلات الشفاء بنسبة تصل إلى 98% خاصة في المراحل الأولى له.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، داخل كافة الوحدات الصحية والميادين والمؤسسات وهناك توجيهات رئاسية بمد عمل المبادرة 100 يوم لزيادة اقبال المواطنين عليها، مؤكدة أن كافة الخدمات الصحية المقدمة خلال الحملة مجانية ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية.