جميل عفيفي: القوافل الإغاثية المرسلة لغزة تشكل ضغطًا على العالم

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن الشعب المصري يضرب الأمثلة في كل المواقف الإنسانية بعد وقوفه بجانب الأشقاء في فلسطين، لافتا إلى أن حملات التبرع بالدم وتقديم المساعدات تؤكد أن القضية الفلسطينية في قلب وعقل الشعب المصري، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي بإرسال القوافل الإغاثية إلى غزة في ظل التصعيد الجاري بفلسطين.

تجهيز القوافل من قبل التحالف الوطني

وأضاف عفيفي، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن تجهيز القوافل من قبل التحالف الوطني ومبادرة حياة كريمة يشكل ضغطا على العالم، لأنه في حال رفض الجانب الإسرائيلي دخول هذه المساعدات للأشقاء في فلسطين، يستلزم ذلك دخول المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحصار على غزة.

حل سياسي للأزمة

وأشار إلى وضوح دور مصر في إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، لرفع المعاناة عن الأشقاء في غزة جراء القصف العشوائي الذي يتم على المدنيين في الوقت الحالي، والأعمال الإجرامية التي يرتكبها العدو من قطع المياه والكهرباء وعمليات التهجير بالإجبار.