أمطار تضرب 7 محافظات غدا الثلاثاء.. وتحذير من ظاهرة جوية صباحا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار على بعض المحافظات، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء في7 محافظات جاءت على النحو التالي «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، بورسعيد، دمياط، الغربية»، وذلك بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

كما تتعرض جنوب سيناء والبحر الأحمر إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتسجل سرعتها 34 كيلومترا في الساعة، مع طقس غائم جزئيا على مدار اليوم، وتسجل العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء في المحافظات

فيما تشهد محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، مطروح، الشرقية، الدقهلية، بورسعيد، دمياط» تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة بداية من الساعة 4 فجرا حتى الساعات الأولى من الصباح، وحذرت الأرصاد الجوية سائقي المركبات بتوخي الحذر لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

وتشهد جميع المحافظات غدا طقسا غائم جزئيا، عدا محافظات جنوب الصعيد وشمال الصعيد إذ يسود طقس مشمس نهاراً بارد ليلا.