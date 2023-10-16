ضبط 148 مخالفة في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 148 محضرا بمراكز ومدن المحافظة.

حملات تموينية بالأسواق

وأشارت المحافظة في بيان، أن الحملات التموينية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لأشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت أحياء ومراكز ومدن ميت غمر والمنزلة وطلخا ودكرنس ومنية النصر ونبروه والمنصورة وأجا وشربين وتمي الأمديد والجمالية، وجرى المرور على 212 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بها وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج.

ضبط مخالفات في عدة مخابز

وأسفرت الحملات عن ضبط محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين، ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة.