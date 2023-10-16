هل يجوز للأب «هبة» تركته لأبنائه قبل مماته؟.. أمين الفتوى يوضح

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتصلين، هل يجوز للأب أن يهب أبناءه تركته قبل مماته؟.

وأكد «عثمان» أن هذه هبة ولا علاقة لها بالميراث، إذا كان الشخص يملك شيئًا، ويريد أن يكتبه لأبنائه، فليس هناك أي خطأ، ويتم ذلك عن طريق البيع والشراء، على أن يكون له حق الانتفاع به حال حياته، ويسمى ذلك عقد بيع، أو هبة في صورة بيع، أو عطية في صورة بيع، أو هدية في صورة بيع، وكل ذلك جائز.