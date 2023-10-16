استشهاد 2866 فلسطينيا وتدمير 3731 مبني في القصف الإسرائيلي لغزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه بسبب القصف على قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 10 أيام، ارتقي نحو 2866 شهيدًا، بينما تجاوز عدد المصابين والجرحى أكثر من 12 ألف مصاب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

استشهاد 254 شخصا اليوم الاثنين

وبحسب وزارة الصحة، استشهد اليوم الاثنين 254 شهيدًا في قطاع غزة والضفة الغربية وإصابة 562 شخصا، وذلك حتى مساء اليوم، في عاشر أيام عدوان قوات الاحتلال على القطاع، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2866 شهيداً وإصابة 10850 مواطناً بجراح مختلفة، في القطاع.

وأكد أن نحو 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، حيث استشهدت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

تدمير 3731 مبني بسبب القصف على القطاع

وفي نفس السياق، كشفت الوكالة الفلسطينية، أن نحو 3731 مبنى سكنيا تضم 10500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وطال العدوان الإسرائيلي المدارس، وخرجت 18 مدرسة من الخدمة جراء تضررها بشكل بالغ، فيما تضررت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة، إضافة إلى أن 127 موظفاً من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة استشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل لليوم العاشر على التوالي.