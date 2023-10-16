«طرق سوهاج».. استثمارات بـ5 مليارات جنيه لتحقيق سيولة مرورية وربط المراكز

نالت محافظة سوهاج قسطاً وفيراً من مشروعات التطوير والإنشاءات فى قطاع الطرق، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف رفع المعاناة والمشقة عن كاهل المواطنين، ومن أبرز تلك المشروعات محور كوبرى البلينا العلوى، وهو محور مهم لتحقيق السيولة المرورية وربط مركز البلينا بدار السلام وقنا.

وكوبرى البلينا العلوى يربط بين كل من طريق مصر - أسوان الزراعى وطريق ترعة أم الطبول، كما يمر على شريط السكة الحديد وترعة نجع حمادى الغربية، وبلغ عرض كوبرى البلينا 22 متراً، بطول 1834 متراً، ويهدف الكوبرى إلى ربط شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة - أسوان الزراعى وترعة نجع حمادى الغربية، والسكة الحديدالأهالى: وفرت وقتنا الضائع فى الطرق وأمام مزلقانات السكك الحديدية

الأهالى: وفرت وقتنا الضائع فى الطرق وأمام مزلقانات السكك الحديدية

وقال عبدالمنعم وجدى، أحد المواطنين، يبلغ من العمر 60 عاماً، مزارع مقيم فى قرية أولاد عليو دائرة مركز البلينا فى سوهاج، إننا كنا نعانى أثناء الذهاب إلى مدينة البلينا أو الرجوع منها، نظراً لحالة الزحام والتكدس داخل المدينة.

وأضاف سيد حماد، يبلغ من العمر 44 عاماً، عامل، أن الكوبرى العلوى بالبلينا رفع معاناة وعبئاً كبيراً ظل ملازماً لنا لسنوات طويلة، حيث كانت الشوارع تتوقف بالساعات أمام مزلقان السكة الحديد بالمدينة، ولكن الآن بعد إنشاء الكوبرى أصبحت مدينتا تخلو من التكدس والزحام.

ومن تلك المشروعات محور جرجا، الذى يقع على نهر النيل، والذى ساهم فى ربط مركز دار السلام شرق نهر النيل بمركز جرجا غرب النيل، كما أسهم فى ربط طريق «الصعيد - البحر الأحمر» بمدن غرب النيل، الأمر الذى أدى إلى وجود حالة من التيسير والراحة على تلك المناطق، حيث يستطيع الشخص من أهالى جرجا القاطنين غرب نهر النيل أن يصل إلى مركزَى أخميم ودار السلام فى دقائق.

وقال جمال متولى، مواطن يقيم بدائرة مركز جرجا، جنوب سوهاج: إننى أبلغ من العمر 55 سنة، لم أرَ طوال هذه السنوات الحجم الكبير غير المسبوق والتطور فى إنشاء وتجديد وتوسعة الطرق والكبارى، حيث إن كوبرى جرجا وفَّر جهداً وأكثر من ساعة ونصف من الوقت، لكى نصل إلى مركز أخميم أو مركز دار السلام، والآن حصل تغيير جذرى، حيث يستطيع المواطنون من مركز جرجا أن يصلوا فى مدة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة إلى مركز دار السلام، و20 دقيقة لمركز أخميم.

ويضيف حسان على، مزارع يقيم فى محافظة سوهاج، أن «محافظة سوهاج شهدت فى عصر الرئيس السيسى مشروعات غير مسبوقة، فى شتى القطاعات، ومنها الطرق والكبارى، وجاء منها كوبرى جرجا العلوى، وكوبرى الثقافة، والبلينا، وكوبرى طما، وغيرها من الكبارى، وبعد إنشاء وافتتاح الكبارى أصبحت هناك سيولة مرورية، وأمان كبير فى المراكز والمدن».

وأشار مختار المحمدى، أحد قاطنى محافظة سوهاج، إلى أن محافظة سوهاج أصبحت فى السنوات القليلة الماضية من أجمل المحافظات، بعد ما شهدته من إنشاء مشروعات غير مسبوقة فى شتى المجالات والقطاعات.