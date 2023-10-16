حزب الإصلاح والنهضة يشيد بمؤتمر القاهرة للسلام 2023: «حل القضية يمر بالقاهرة أولا»

ثمن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية، وهو مؤتمر القاهرة للسلام 2023، لما لذلك من دلالة واضحة بأن أي محاولات لحل القضية لابد أن تمر من القاهرة أولًا.

وأضاف عبدالعزيز بأن استجابة العديد من الدول والمنظمات في المجتمع الدولي لتلك الدعوة تعكس ثقل إقليمي للدولة المصرية وثقة دولية في الدور المحوري الذي تلعبه مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدور المصري كان انعاكسًا لإيمان مصر بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن الدور المصري خلال الأيام السابقة والمواقف الحكيمة والحازمة للدولة المصرية كان انعكاسًا لإيمان مصر بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، وأكد رئس حزب الإصلاح والنهضة بأن أي محاولة لحل القضية الفلسطينية لابد فيها من الارتكاز على الدور المصري.