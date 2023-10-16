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أشرف زكي: ننتظر كل الفنانين في الوقفة التضامنية مع فلسطين غدا

كتب:

حسن سمير
09:57 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
الفنان أشرف زكي

الفنان أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة ستنظم مساء الغد وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني، وإعلان التضامن مهم، متابعا: «نحن كفنانين لنا أدواتنا وأسلوبنا في دعم القضية الفلسطينية، وسنخاطب العالم كله».

سنخاطب الفنانين في كل دول العالم

أضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفيه له عبر برنامج «الحياة اليوم»، تقديم الاعلامية لبنى عسل، المذاع عبر «الحياة»: «سنخاطب الفنانين في كل دول العالم، ونحن نحضر مهرجانات كثيرة، ونستطيع أن نتفاعل مع كل فناني العالم».

الفنانون غاضبون للغاية بسبب ما يحدث في غزة

وتابع الدكتور أشرف زكى: «كل زملائنا الفنانين غاضبين للغاية، ومتفاعلين مع ما يحدث في غزة، وننتظر الجميع الساعة 8 مساء غد، أناشد جميع الفنانين بضرورة التواجد في نادى النقابة بالجيزة».

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