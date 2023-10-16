أحمد موسى: مصر محور العالم ولا سلام أو وقف للحرب بدونها

علق الإعلامي أحمد موسى على موقف دعم بعض لاعبي كرة القدم للأشقاء في غزة، لافتا إلى أن اللاعب أحمد حسن كوكا تلقى إنذارات وتحذيرات بسبب دعمه لفلسطين، وتعاطف اللاعب محمد النني وغيره من اللاعبين، مشيدا برد فعلهم في دعم الأشقاء بقطاع غزة.

وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «مصر محور العالم كله، ومفيش حاجة هتتعمل من سلام أو وقف الحرب أو دخول مساعدات من مصر فقط، وقمة السلام تكون في القاهرة، وسيحضرها قادة العالم، العالم كله سيأتي لمصر، هذه قوة رئيس مصر، المجتمع الدولي عليه تحمل المسؤوليات، خاصة بعد ضرب معبر رفح للمرة الثالثة من الكيان الصهيوني، ولا بد من دخول المساعدات لقطاع غزة».

محمد صلاح حر في فلوسه

وأضاف أحمد موسى: «محمد صلاح حر في فلوسه، وتعامل مع الهلال الأحمر، وقدم دعما للأشقاء في غزة»، وذلك بسبب حالة من «الهوس» الإسرائيلي».

وتابع أن الإعلام الغربي سقط سقوطا كبيرا وظهرت نواياه، فهم لا يرون آلاف الضحايا الذين سقطوا، مستشهدا بأن في وكالة أنباء «بي بي سي» من يتحدث عن فلسطين يقيلونه ويوجهون له الشكر، وهذا أيضا موقف المنظمات الغربية.

مصر لم تغلق معبر رفح

بشأن ضرب معبر رفح من طيران الاحتلال، علق أحمد موسى قائلا: «محدش يقدر يضرب معبر رفح المصري، لكنهم ضربوا المعبر الفلسطيني على نحو متكرر، ومصر لم تغلق المعبر، لكن المشكلة في الناحية الفلسطينية، وتم ضربه مغرب اليوم الاثنين؛ لتعطيل أي محاولات.