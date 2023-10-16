«عبدالغفار»: الصحة جاهزة للتعامل مع أي طوارئ خاصة بالوضع في غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي المصري أمس، بالتأكد من جاهزية المنظومة للتعامل مع أي طوارئ بسبب الأوضاع في قطاع الغزة.

متابعا أن وزير الصحة زار صباح اليوم مستشفى بئر العبد التخصصي في محافظة شمال سيناء رفقه المحافظ، ومن ثم انتقل إلى منفذ رفح لزيارة ومستشفى رفح، واختتم زيارته بمستشفى العريش العام.

أهداف زيارات وزير الصحة للمستشفيات

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، أن زيارات وزير الصحة سالفة الذكر هدفها التأكد من جاهزية المستشفيات والمنظومة الصحية التي تتضمن الطواقم الطبية من حيث الأعداد والكفاءة والتدريب، فضلا عن أماكن الحجز في المستشفيات سواء في الأقسام الداخلية أو العنايات المركزة إلى جانب الأدوية والمستلزمات الخاصة بالطوارئ، وكذلك الاحتياطي الاستراتيجي من الدم ومشتقاته.

استعداد منظومة الصحة لحالات الطوارئ

وأكد، استعداد منظومة الصحة على بشكل كامل للتعامل مع أي طوارئ وفق السيناريوهات المحتملة، مشيرا إلى أنه يوم الأحد الماضي، كان هناك اجتماعا بين وزير الصحة مع رؤساء القطاعات المختلفة كالطوارئ والإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والقطاع العلاجي والقطاع الوقائي، وتم استعراض خطط التعامل مع الأزمة وفق كل السيناريوهات المحتملة بجميع أنواع مراحلها، فضلا عن متابعة باقي المحافظات التي تقع في الزمام الجغرافي والقريبة من قطاع غزة في حالة الاحتياج إليها.