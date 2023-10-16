اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والبحرين لبحث الوضع في غزة

ذكرت وكالة الأنباء البحرينة «بنا»، أن وزير الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تلقى اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من سامح شكري، وزير خارجية مصر.

مناقشة الوضع في غزة

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة جراء التصعيد المستمر، والجهود الرامية إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، ودعم المساعي الرامية إلى فتح آفاق لتحقيق السلام الدائم في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

قمة القاهرة للسلام 2023 على أرض مصر

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري، أعلن أن مصر ستقيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ السبت 21 من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة، من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.