ماذا تعني لافتة «تراحم من أجل غزة» التي ظهرت في مباراة مصر والجزائر؟

«تراحم من أجل غزة»، لافتة ظهرت في مدرجات ستاد هزاع بن زايد، الذي استضاف مواجهة مصر والجزائر الودية، اليوم الاثنين، تضامنا مع فلسطين.

ماذا تعني لافتة «تراحم من أجل غزة» التي ظهرت في مدرجات مباراة مصر والجزائر؟

لم تكن اللافتة التي ظهرت في المدرجات وليدة الصدفة، بل كان لها مدلول قوي، على المبادرات التي تقدمها الدول العربية من أجل إغاثة الفلسطينيين المتأثرين بالحرب على غزة، التي اشتعلت منذ معركة «طوفان الأقصى»، فماذا تعني؟.

«تراحم من أجل غزة»، هي حملة أطلقتها الإمارات، لإغاثة أبناء فلسطين المتأثرين من الحرب على غزة، التي تهدف إلى تكوين مراكز تجمع من خلالها حزم الإغاثة بمشاركة المؤسسات الخيرية ومراكز التطوع وعدد من أطياف المجتمع في دولة الإمارات.

وتستهدف الحملة التي أُطلق عليها عنوان «تراحم من أجل غزة» إلى التضامن مع الأسر والأطفال المتأثرين، من أجل تخفيف الأوضاع الجارية في الأيام الماضية بقطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

كيف دعمت الجماهير المصرية فلسطين في مواجهة الجزائر؟

وحرصت الجماهير المصرية على حمل أعلام فلسطين، بينما تصدرت لافتة «تراحم من أجل غزة» المدرجات، بين الجماهير التي جاءت لمؤازرة الفراعنة مستغلين تواجد المنتخب الوطني في الإمارات لدعم في مواجهته الودية أمام المنتخب الجزائري.

وتعادل منتخب مصر مع الجزائر بهدفٍ لكل فريق، حيث سجل هدف الفراعنة حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، في آخر مواجهات منتخب مصر خلال معسكر الإمارات الذي استهله بالفوز على زامبيا بنفس النتيجة.

وتواجدت الجماهير المصرية بشكل كبير داخل مدرجات ستاد هزاع بن زايد، حيث هزت المدرجات بالهتاف للمنتخب الوطني في مباراته الودية الهامة أمام نظيره الجزائري.