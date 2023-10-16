مصادر: تأجيل امتحانات الطلاب الفلسطينيين في الجامعات نظرا لظروفهم

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك مراعاة لظروف الطلاب الفلسطينيين، والمتعلقة بها الفترة الحالية والأحداث، فإنه تقرر بضرورة مراعاة أعمال الحضور والامتحانات للطلاب المقيدين في المراحل الجامعية المختلفة، والسماح بتأجيل الامتحانات لهم، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية ودعمها للأشقاء.

الطلاب الوافدين

وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة تواصل أعمال الحملات الخاصة بشأن التبرع بالدم للمصابين، نتيجة الأحداث التي تدور حاليا على الأراضي الفلسطينية، منوهة إلى أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الحرم الجامعي قاموا بملحمة بطولية في عملية التبرع بالدم.

وتابعت المصادر أن دور التعليم الجامعي المصري على مدار السنوات الماضية إيجابي في دعم وتوفير البيئة التعليمية الجيدة للأخوة الأشقاء العرب، وبذات الخدمة المقدمة للطلاب المصريين، وأنه لا فرق في تقديم الخدمة التعليمية بين جميع الطلاب.