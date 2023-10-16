5 فئات يحظر خروجها خلال سقوط الأمطار والطقس السيئ.. نصائح لتجنب المخاطر

تشهد البلاد خلال فصل الخريف الذي بدأ 23 سبتمبر الماضي، حالة طقس سيئة، والعديد من التقلبات الجوية، وسقوط الأمطار على العديد من المناطق في مختلف أنحاء البلاد، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ولذا فإن هناك العديد من الفئات، التي نصح خبراء الأرصاد والأطباء، بعدم خروجهم من البيت خلال الطقس السيئ وسقوط الأمطار، نبينها لكم عبر السطور التالية.

5 فئات يحظر خروجهم خلال الطقس السيئ

نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، 5 فئات بضرورة البقاء في المنزل، خلال التقلبات الجوية العنيفة والطقس السيئ، من أجل سلامتهم، وذلك لكونهم هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية، وهذه الفئات كالتالي:

- الحوامل.

- كبار السن.

- الأطفال.

- مرضى حساسية الصدر.

- مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

وفي حديث سابق لـ«الوطن»، قال «الحداد»: «في حال الخروج يجب اتباع أساليب الحيطة والحذر، لتجنب الإصابة بالأمراض التي تنتشر مع برودة المناخ وهطول الأمطار وهبوب الرياح المحملة بالأتربة».

نصائح لتجنب المخاطر الصحية الناجمة من الطقس السيئ

وفي السياق ذاته قدمت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني، بعض النصائح لتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الطقس السيئ، وهي كالتالي:

- عدم الخروج من المنزل عند هبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، إلا في حالة الضرورة فقط.

- في حالة الاضطرار للخروج من المنزل، يجب الالتزام بارتداء الكمامات.

- يفضل ارتداء قناع «فيس شيلد» في حالة الخروج؛ حتى يكون أكثر وقاية سواء للعين أو الجهاز التنفسي.